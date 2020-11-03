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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30154

Вогнеборці закликають сумчан дотримуватися правил експлуатації приладів опалення під час обігріву оселі

Зниження температурних показників спонукає громадян активніше використовувати прилади опалення для обігріву оселі: електрообігрівачі, печі, газові прилади тощо. При цьому в осінньо-зимовий період в рази збільшується статистика пожеж у житловому секторі, що часто спричинено нехтуванням людей елементарними правилами пожежної безпеки. Наслідки такого недбальства можуть бути досить негативними.

Шановні громадяни, будьте обережними, обігріваючи свої оселі. Щоб зберегти власне життя та життя близьких вам людей, пам’ятайте:

- не використовуйте для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади та газові кухонні плити;

- у разі використання серійних нагрівальних пристроїв, установіть їх таким чином, щоб уникнути перекидання, також обмежте доступ до них дітей;

-  витримуйте відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і конструкцій;

- дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках;

- не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщень увімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;

- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі значної потужності;

- не допускайте застосування саморобних некаліброваних плавких вставок в запобіжниках електричного струму;

- тримайте запальнички та сірники у недоступних для дітей місцях;

- ніколи не заохочуйте та не дозволяйте дітям бавитися із сірниками й запальничками та вважати їх іграшками.

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

 
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