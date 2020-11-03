Вогнеборці закликають сумчан дотримуватися правил експлуатації приладів опалення під час обігріву оселі

Шановні громадяни, будьте обережними, обігріваючи свої оселі. Щоб зберегти власне життя та життя близьких вам людей, пам’ятайте:
- не використовуйте для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади та газові кухонні плити;
- у разі використання серійних нагрівальних пристроїв, установіть їх таким чином, щоб уникнути перекидання, також обмежте доступ до них дітей;
- витримуйте відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і конструкцій;
- дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках;
- не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщень увімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі значної потужності;
- не допускайте застосування саморобних некаліброваних плавких вставок в запобіжниках електричного струму;
- тримайте запальнички та сірники у недоступних для дітей місцях;
- ніколи не заохочуйте та не дозволяйте дітям бавитися із сірниками й запальничками та вважати їх іграшками.
Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області