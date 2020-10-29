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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10299

В Шостке пьяный на авто завалил торговый МАФ

Полицейские оперативно установили водителя, который после совершенного ДТП скрылся с места аварии.

Полчаса понадобилось сотрудникам группы реагирования патрульной полиции, чтобы установить 31-летнего водителя иномарки зарубежной регистрации. Мужчина въехал в торговую палатку и самовольно оставил место дорожной аварии. Виновник ДТП правоохранители привлекли к ответственности сразу по четырем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сообщение о ДТП на улице Онуприенко в полицию поступило сегодня, 11 ноября, около двух часов ночи. Случайный свидетель рассказал полицейским, что иномарка въехала в торговый киоск. Водитель же после совершенного оставил автомобиль на месте, а сам ушел.

По указанному адресу сотрудники группы реагирования патрульной полиции нашли автомобиль «Ауди А6» зарубежной регистрации. Машина во время аварии снесла несколько опор верхнего перекрытия торговой точки, и крыша частично упал на транспортное средство. Правоохранители сразу начали поиски водителя - виновника ДТП. Его нашли через полчаса.

Мужчине 31 год, он местный житель. Он согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера «Драгер». Результат оказался положительным - прибор показал 0,85 промилле алкоголя. Каких-либо документов на право управления транспортным средством он полицейским не предоставил.

В отношении мужчины правоохранители составили сразу четыре административных материала: по ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества»; по ст. 122 - 4 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия»; по ст. 126 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки»; и по ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За содеянное ему грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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