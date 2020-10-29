Отменен оправдательный приговор в отношении обвиняемой в подделке документов на Сумщине Как уже сообщалось ранее, в декабре 2017 года за счет средств из Госбюджета Украины исполнительным комитетом городского совета за 2 млн грн было приобретено в коммунальную собственность в одном из районных центров области жилое помещение для функционирования детского дома семейного типа.

Однако согласно выводам экспертов, состояние приобретенного жилого дома и его площадь не соответствуют заявленным требованиям, кроме того его стоимость завышена на 1 млн 17 тыс. грн. Поэтому в марте 2019 года на скамье подсудимых оказались заместитель городского головы, начальник службы по делам детей исполнительного комитета горсовета, владелец дома и посредник. В настоящее время в отношении указанных четырех человек идет судебное разбирательство.

Вместе с тем, отдельно в суд было направлено обвинительное заключение в отношении инженера по инвентаризации недвижимого имущества районного бюро технической инвентаризации, которая, по данным следствия, подделала техническую документацию на указанный дом, увеличив размеры общей и жилой площади дома. Суд первой инстанции оправдал обвиняемую, апелляционный суд оставил приговор суда без изменений.

Прокуратура категорически не согласилась с такими решениями судов и обратилась в суд кассационной инстанции. Верховный суд 22 октября 2020 года жалобу прокурора удовлетворил, отметив, что судебными инстанциями в уголовном производстве по обвиняемой допущено существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, которые могли помешать суду принять законное и обоснованное судебное решение и, как следствие, могли повлечь неправильное применение закона Украины о уголовную ответственность. Поэтому решение судов отменено и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 358 (подделка документа, совершенное повторно) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.