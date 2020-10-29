На Сумщине заполнено 70% ковидных коек В Минздраве рассказали, сколько пациентов с COVID-19 сейчас в больницах.

В Украине по состоянию на утро 11 ноября в больницах находятся 28 564 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга в среду, 11 ноября, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По данным Минздрава за 10 ноября, в стране койки для пациентов с вирусом заполнены в среднем на 63,8%.

Наиболее загруженными являются больницы в Полтавской (85,2%), Одесской (80,8%), Ровенской (79,4%), Черниговской (73,9%), Донецкой (73,1%), Запорожской (72,1 %), Винницкой (71,6%), Киевской (71,2%), Сумской (71%) и Закарпатской (70,6%) областях.