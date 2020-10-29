Ночью в Ромнах пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщила хозяйка. На тушение направили дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия подразделений ГСЧС огонь успел распространиться на кровлю на площади до 100 кв. м и перекрытие на площади 75 кв. м. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные жилой дом, летнюю кухню и гараж. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии до 3-х км от очага горения.
В 00:13 возгорание локализовать, а в 01:29 - потратив на тушение около 10 тонн воды, пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Допустимая причина - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.