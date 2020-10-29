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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26622

Сумскую обладминистрацию возглавит бывший заместитель Добкина?

Василий Хома уволился из Харьковской облгосадминистрации в 2014 году.

В Офисе президента согласовали назначение Василия Хомы на место уволенного недавно другого харьковчанина, военного прокурора Романа Грищенко, пишет Харьков.тудей.

По информации издания, в ближайшее время главой Сумской ОГА станет 54-лений экс-заместитель главы Харьковской ОГА Василий Хома. Кандидатуру согласовали в ОП. Василий Хома не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.

«Сложно мне пока комментировать, скажу чуть позже», — сообщил Хома. Он подтвердил, что собеседования в Киеве у него были.

Василий Хома работал в ХОГА при Михаиле Добкине, с 2010 года был руководителем аппарата обладминистрации, заместителем главы харьковской ячейки Партии регионов. Уволился в ноябре 2014 года, чтобы не быть люстрированным: он фактически был единственным чиновником в области и в городе, кто попадал под действие закона о люстрации. В Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применено положение Закона Украины "Про очищення влади", его фамилии нет. В октябре 2014 года тогда еще глава Харьковской ОГА Игорь Балута, говорил, что единственный, кто попадал под действие закона о люстрации, — заместитель председателя ХОГА Василий Хома.

«Прямой» только Хома, к сожалению. Он до выхода закона подал свое заявление, я его до опубликования закона подписал, и сегодня-завтра документы приходят в Администрации президента на утверждение. Это было его желание уволиться по соглашению сторон, так он будет уволен не по люстрации. По люстрации у нас никого нет", — говорил Балута "УНИАН".

Василий Хома говорит, что не попадал под действие закона о люстрации.

«Я был замруководителя аппарата. В Законе об очищении власти указано, что первый заместитель и заместители, а я замруководителя аппарата», — сказал Хома KHARKIV Today.

При Добкине Хома отвечал за мобилизацию и промышленность. Остался в ХОГА и при Игоре Балуте.

«Конечно, все могло быть по-другому. Но за это тоже нужно нести ответственность, да, так получилось, допустил и ты до того, что такая ситуация сложилась в стране. Поэтому я думаю, что оценку дадут историки о том, что произошло, почему произошло, хотя вы помните до 2012 года, до Евро-2012, в принципе, ситуация была стабильна, это после 2012 года получилось так, что все как с цепи сорвались, каждый день, жили как последний», — говорил Хома перед увольнением.

Напомним, 4 ноября Кабмин согласовал увольнение главы Сумской ОГА Романа Грищенко. Военный прокурор из Харькова не раз становился участником скандалов во время своего губернаторства. Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

Политика
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