В Сумах патрульные задержали топливного вора Патрульные оперативно задержали мужчину, вероятно, причастного к краже дизтоплива из автомобиля.

Инспекторы получили сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается слить дизтопливо с автомобиля DAF, который был припаркован на улице Герасима Кондратьева.

За считанные минуты экипаж полицейских прибыл на место. Благодаря предоставленному заявителем описанию, стражи порядка сразу же обнаружили неподалеку мужчину, вероятно, причастного к этому событию. Им оказался 63-летний житель Сумского района. Также патрульные обнаружили его машину ВАЗ-2102. В ее багажном отделении находились канистры с топливом и шланги.

Для выяснения всех обстоятельств событий инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.