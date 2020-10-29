В Глухове пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 11 ноября в 3:13 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Луговая в г. Глухов.

О пожаре сообщила хозяйка, которая проснулась от треска шифера. На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия пожарных, огонь успел охватить кровлю по всей площади и стены на площади до 5 кв. м. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом. В 3:39 возгорание локализовали, а в 4:53 - потратив на тушение около 4 тонн воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.