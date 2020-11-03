Молодь Сумщини запрошують до участі у конкурсі малюнка «Охорона праці очима дітей» Кожен бажаючий у віці від 6 до 18 років має можливість відтворити на папері своє бачення безпечної праці та подати свій малюнок до Управління Держпраці у Сумській області для участі у конкурсі «Охорона праці очима дітей».

На переможців конкурсу чекають відзнаки та цінні подарунки

Учасниками Конкурсу можуть стати учні, вихованці, слухачі середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, училищ, зокрема й художніх, позашкільних навчальних закладів, у трьох вікових групах: 6-10 років, 11-14 років та 15-17 років.

Конкурсні роботи мають висвітлювати тему охорони праці та промислової безпеки, а саме: безпечного ведення робіт у вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому господарствах, медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо. Приймаються лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що відповідають умовам конкурсу.

З детальними умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням Положення про Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».