В Украине вводят карантин выходного дня Кабинет министров вводит в Украине так называемый карантин выходного дня.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

«Экономика Украины не выдержит полного локдауна.

Именно поэтому правительство и Минздрав вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений.

Минздрав разработал изменения в постановление №641, которые предусматривают введение в Украине так называемого карантина выходного дня», - сказал Шмыгаль.

В то же время он в очередной раз подчеркнул, что правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. В том числе в КМУ рассматривают варианты компенсации части зарплат работников в связи с простоем производства, выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года.

«Очень важно, если в семье заболел кто-то из членов семьи, с которыми вы проживете, нужно оставаться на самоизоляции избежание распространения коронавируса», - призвал глава правительства.

По убеждению Шмыгаля, такие карантинные мероприятия - это наиболее действенный инструмент для расторжения цепи заболевания и сохранения жизни людей. Премьер также добавил, что полный локдаун страны на две-три недели не нужен, ведь очень негативно повлияет на экономику.

Утром в среду в некоторых городах, в частности в Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне, Ровно и Сумах прошли акции протеста представителей ресторанного бизнеса и других предпринимателей, которые требуют не применять такого рода карантин.