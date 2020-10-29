В Сумском детском парке Кот в сапогах получил отремонтированную голову (фотофакт) Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета здесь сообщает, что в детском парке «Сказка» в Коту в сапогах наконец-то вернули голову и шляпу, которых он был лишен почти полгода.

Кот в ожидании перевоплощения... Подробности уже в следующем посте, а пока предлагаем посмотреть первые фото. Продолжение следует, - сообщают чиновники.