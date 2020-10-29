У Сумах ІРЦ №1 відновив свою роботу

Заяву на проведення комплексної оцінки та згоду на обробку персональних даних можна заповнити безпосередньо в ІРЦ за адресою: вул. 20 років Перемоги, 9 або на сайті. Записати дитину на комплексну оцінку можна за тел: 70-19-71.
Для проведення комплексної оцінки один з батьків або законні представники дитини мають надати:
- - оригінал та копію свідоцтва про народження дитини;
- - оригінал та копію документа, що посвідчує особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
- - психолого-педагогічну характеристику закладу освіти, який відвідує дитина;
- - копію індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності);
- - довідку від лікаря-психіатра (за потребою);
- - форму первинної облікової документації №112/о.