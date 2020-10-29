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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14177

У Сумах ІРЦ №1 відновив свою роботу

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр №1» відновив прийом громадян та проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Заяву на проведення комплексної оцінки та згоду на обробку персональних даних можна заповнити безпосередньо в ІРЦ за адресою: вул. 20 років Перемоги, 9 або на сайті. Записати дитину на комплексну оцінку можна за тел: 70-19-71.

Для проведення комплексної оцінки один з батьків або законні представники дитини мають надати:

  • - оригінал та копію свідоцтва про народження дитини;
  • - оригінал та копію документа, що посвідчує особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
  • - психолого-педагогічну характеристику закладу освіти, який відвідує дитина;
  • - копію індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності);
  • - довідку від лікаря-психіатра (за потребою);
  • - форму первинної облікової документації №112/о.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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