У Сумах ІРЦ №1 відновив свою роботу

Заяву на проведення комплексної оцінки та згоду на обробку персональних даних можна заповнити безпосередньо в ІРЦ за адресою: вул. 20 років Перемоги, 9 або на сайті. Записати дитину на комплексну оцінку можна за тел: 70-19-71.

Для проведення комплексної оцінки один з батьків або законні представники дитини мають надати: