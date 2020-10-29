Кабмин утвердил назначение главы Сумской ОГА Кабинет министров заслушал на заседании 11 ноября трех кандидатов на должности глав Николаевской, Одесской и Сумской облгосадминистраций и утвердил их назначение.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства, которое транслировалось на YouTube. Кандидаты выступили перед Кабмином, представив свою стратегию деятельности после назначения. Правительство утвердило все три рассмотренные кандидатуры: - Кима Виталия Александровича на должность главы Николаевской ОГА; - Гриневецкого Сергея Рафаиловича на должность главы Одесской ОГА; - Хомы Василия Васильевича на должность главы Сумской ОГА. Подробнее о Василие Хоме здесь.