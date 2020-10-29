Кабмин утвердил назначение главы Сумской ОГА

Об этом стало известно в ходе заседания правительства, которое транслировалось на YouTube. Кандидаты выступили перед Кабмином, представив свою стратегию деятельности после назначения.
Правительство утвердило все три рассмотренные кандидатуры:
- Кима Виталия Александровича на должность главы Николаевской ОГА;
- Гриневецкого Сергея Рафаиловича на должность главы Одесской ОГА;
- Хомы Василия Васильевича на должность главы Сумской ОГА.
Подробнее о Василие Хоме здесь.
Василий Хома уволился из Харьковской облгосадминистрации в 2014 году....