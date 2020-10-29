На Сумщине педофилу грозит пожизненное Обвиняемый в совершении развратных действий в отношении малолетних причастен еще и к сексуальному насилию. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего жителя Недригайловского района, который в сентябре 2019 года совершил сексуальное насилие в отношении малолетней.

По данным следствия, это произошло в г. Сумы в безлюдном месте вблизи ул. Троицкая. Обвиняемый догнал на улице девочку, которой в то время было 12 лет, схватил за туловище и совершил насильственные действия сексуального характера.

Относительно этого человека уже идет судебное разбирательство по обвинению в умышленных тяжких преступлениях против половой свободы и неприкосновенности малолетних. Как выяснилось, мужчина приезжал в г. Ромны, подходил к малолетним, которые гуляли на улице без взрослых, и заводил разговор. Обманным путем он отводил девочек в безлюдное место, где совершал с ними развратные действия. Потерпевшими признаны две девочки, одной из которых было 8, а другой 13 лет.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 6 ст. 153 (совершение насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, не достигшего четырнадцати лет, лицом ранее совершившим уголовное преступление, предусмотренное ст. 156 УК Украины) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.