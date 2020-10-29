У Сумах підприємцю доведеться сплатити близько мільйона гривень штрафу за використання праці неоформлених працівників

У жовтні 2019 року посадовою особою управління з питань праці проведено інспекційне відвідування діяльності фізичної особи – підприємця з питання додержання законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин.

Під час інспекційного відвідування встановлено, що у літній період підприємцем надавались послуги з харчування дітей, які перебували на оздоровленні та відпочинку в дитячому оздоровчому закладі. Для приготуванні їжі суб’єктом господарювання на підставі цивільно-правових договорів було залучено сім кухарів.

За результатами інспекційного відвідування складено акт, у якому зафіксовано порушення частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України щодо допущення семи працівників до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

За фактом використання праці семи неоформлених працівників розглянуто справу та винесено постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами, згідно якої на підставі абзацу другого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України на підприємця накладено штраф у розмірі 876 330 гривень.

Не погодившись з таким рішенням, суб’єкт господарювання звернувся до адміністративного суду з відповідним позовом.

Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги підприємця повністю, а саме: визнав протиправною та скасував постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами управління.

Не погоджуючись із прийнятим судовим рішенням, управлінням було подано апеляційну скаргу.

За результатами розгляду скарги апеляційний суд підтримав позицію управління з питань праці міської ради та вказав, що рішення суду першої інстанції прийнято з порушенням норм матеріального права.

Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 5 листопада 2020 року рішення суду першої інстанції було скасовано та прийнято нове рішення, яким у задоволенні адміністративного позову підприємця до управління з питань праці міської ради про визнання протиправною та скасування постанови відмовлено.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття. Тому, підприємцю доведеться сплатити до міського бюджету 876 330 гривень.