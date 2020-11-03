Жертвой псевдобанкиров стала 33-летняя жительница Лебедина Злоумышленники использовали схему «звонок из банка» и завладели деньгами в сумме 12 600 гривен.

Правоохранителям женщина рассказала, что на прошлой неделе разместила объявление на одном из интернет-ресурсов о продаже куртки. А через несколько дней ей позвонила женщина, которая готова были немедленно приобрести у нее товар. Цена и качество ее полностью устроили, поэтому покупатель спросила реквизиты для оплаты.

Уже через несколько часов после этого заявительнице позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, отметил, что сейчас на ее карточку были перечислены деньги, однако получить она их не может. По его словам, причиной этого вроде стали изменения в финансовом законодательстве. Псевдобанкир под предлогом перерегистрации банковских счетов узнал всю конфиденциальную информацию по карте, и посоветовал женщине временно перечислить все сбережения на собственный мобильный.

Действительно, деньги поступили, но потом... загадочно исчезли. Как предполагают правоохранители, аферисты воспользовались новейшими технологиями и опустошили мобильный счет женщины.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали поиски аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.