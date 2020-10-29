На Сумщине у матери забирают трех малолетних детей 11 ноября состоялось внеочередное заседание комиссии по вопросам защиты прав ребенка Ямпольской районной государственной администрации.

На нем рассмотрено ходатайство службы по делам детей Ямпольского районной государственной администрации о немедленном отобрании 3-х малолетних детей у матери, жительницы пгт Свеса, по выявленному факту проверки сообщения об оставлении детей в опасности, информирует официальный сайт райгосадминистрации.

Малолетние дети, в связи с возникновением угрозы их жизни и здоровью, были изъяты из семьи и временно устроены в детское отделение коммунального некоммерческого предприятия «Ямпольская центральная районная больница». Для матери детей готовится иск органа опеки и попечительства Ямпольской районного государственной администрации о лишении ее родительских прав.