На Сумщине у матери забирают трех малолетних детей

На нем рассмотрено ходатайство службы по делам детей Ямпольского районной государственной администрации о немедленном отобрании 3-х малолетних детей у матери, жительницы пгт Свеса, по выявленному факту проверки сообщения об оставлении детей в опасности, информирует официальный сайт райгосадминистрации.
Малолетние дети, в связи с возникновением угрозы их жизни и здоровью, были изъяты из семьи и временно устроены в детское отделение коммунального некоммерческого предприятия «Ямпольская центральная районная больница». Для матери детей готовится иск органа опеки и попечительства Ямпольской районного государственной администрации о лишении ее родительских прав.