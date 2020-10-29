В Украине вводится карантин выходного дня: что будет закрыто? С этой субботы, 14 ноября, в Украине вводится карантин выходного дня.

Стоит отметить, что пока карантин выходного дня вводится на три недели до 30 ноября, но его могут продлить.

Кроме того, в Украине перестал действовать адаптивный карантин, и вместо него по всей стране вводится "оранжевый" уровень карантина.

Во время карантина выходного дня будут закрыты

- Заведения общественного питания, купить еду можно будет только на вынос;

- Строительные магазины и магазины потребительских товаров;

- Торгово-развлекательные центры;

- Спортзалы, фитнес-центры и бассейны, салоны красоты;

- Гостиницы, кроме тех, которые выполняют социальные функции;

- Также запрещены массовые мероприятия.

Работать будут

- Супермаркеты и продуктовые магазины;

- Аптеки и ветеринарные аптеки;

- Общественный транспорт;

- Автозаправочные станции;

- Банки;

- Разрешено гулять в парках.