В Украине вводится карантин выходного дня: что будет закрыто?

Стоит отметить, что пока карантин выходного дня вводится на три недели до 30 ноября, но его могут продлить.
Кроме того, в Украине перестал действовать адаптивный карантин, и вместо него по всей стране вводится "оранжевый" уровень карантина.
Во время карантина выходного дня будут закрыты
- Заведения общественного питания, купить еду можно будет только на вынос;
- Строительные магазины и магазины потребительских товаров;
- Торгово-развлекательные центры;
- Спортзалы, фитнес-центры и бассейны, салоны красоты;
- Гостиницы, кроме тех, которые выполняют социальные функции;
- Также запрещены массовые мероприятия.
Работать будут
- Супермаркеты и продуктовые магазины;
- Аптеки и ветеринарные аптеки;
- Общественный транспорт;
- Автозаправочные станции;
- Банки;
- Разрешено гулять в парках.