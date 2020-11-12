На Сумщине 439 новых случаев коронавируса, в Украине очередной рекорд Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, по состоянию на утро 12 ноября, на Сумщине уже 16101 случай заболевания COVID-19.

За среду добавилось 439 новых случаев. 2 человека умерло, - всего 245. 173 выздоровело, - всего 6355. Болеют 9501. В Украине очередной рекорд – 11 057 новых случаев (в частности, заболели 428 детей и 564 медработника), всего – 500 865. Также за последние сутки - госпитализированы - 1509 человек; - летальных случаев - 198; - выздоровели - 6235 человек;