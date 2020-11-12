На Сумщине 439 новых случаев коронавируса, в Украине очередной рекорд

За среду добавилось 439 новых случаев. 2 человека умерло, - всего 245. 173 выздоровело, - всего 6355. Болеют 9501.
В Украине очередной рекорд – 11 057 новых случаев (в частности, заболели 428 детей и 564 медработника), всего – 500 865.
Также за последние сутки
- госпитализированы - 1509 человек;
- летальных случаев - 198;
- выздоровели - 6235 человек;
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