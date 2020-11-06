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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Молодым сумским ученым назначены стипендии Кабмина

Постановлением президиума Комитета по государственным премиям Украины в области науки и техники 6 ноября 2020 № 6 назначено 3 стипендии и продолжена выплата 3 стипендий молодым ученым СумГУ.

Сумской государственный университет - в десятке лучших отечественных вузов по количеству предназначенных таких стипендий.

Среди стипендиатов - 6 молодых ученых из СумГУ:

- Александр Доброжан (Факультет ЭЛИТ)

- Владислав Сикора (Медицинский институт)

- Татьяна Пимоненко (УНИ ФЭМ)

- Алексей Люлев (УНИ ФЭМ)

- Александр Кубатко (УНИ ФЭМ)

- Иван Дегтярев (Факультет ТеСЕТ).

Стипендии Кабинета Министров Украины также назначен трем ученым Сумского национального аграрного университета:

- Соларьов Александр Алексеевич;

- Гасий Григорий Михайлович;

- Блюмская-Данько Ксения Валерьевна.

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