Молодым сумским ученым назначены стипендии Кабмина

Сумской государственный университет - в десятке лучших отечественных вузов по количеству предназначенных таких стипендий.
Среди стипендиатов - 6 молодых ученых из СумГУ:
- Александр Доброжан (Факультет ЭЛИТ)
- Владислав Сикора (Медицинский институт)
- Татьяна Пимоненко (УНИ ФЭМ)
- Алексей Люлев (УНИ ФЭМ)
- Александр Кубатко (УНИ ФЭМ)
- Иван Дегтярев (Факультет ТеСЕТ).
Стипендии Кабинета Министров Украины также назначен трем ученым Сумского национального аграрного университета:
- Соларьов Александр Алексеевич;
- Гасий Григорий Михайлович;
- Блюмская-Данько Ксения Валерьевна.