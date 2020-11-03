Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:462787

На Сумщине 16101 случай коронавируса: подробности

По состоянию на 12 ноября в Сумской области 16101 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 439 человек (Сумы - 253, Шостка – 5, Ахтырка - 16, Лебедин – 35, Бурынский – 25, Великописаревский р-н - 1, Краснопольский – 2, Кролевецкий – 38, Недригайловский – 2, Сумской р-н – 24, Тростянецкий – 25, Шосткинский – 1, Ямпольский - 12).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 245 летальных случаев. Два за минувшие сутки (Сумы – 1, Конотоп- 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 6355 человек, из них за минувшие сутки - 173 (Сумы - 107, Конотоп – 11, Ахтырка – 16, Лебедин – 35, Бурынский район – 13, Глуховский – 3, Конотопский - 2, Кролевецкий – 20, Липоводолинский – 2, Путивлський – 1, Роменский – 2, Ямпольский - 10).

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине работает «горячая линия» для оказания адресной помощи нуждающимся
Сегодня 09:36

На Сумщине работает «горячая линия» для оказания адресной помощи нуждающимся

В период карантина для оказания адресной помощи людям, нуждающимся, во всех регионах Украины работает «горячая линия»....

Тростянецкий горсовет прекращает личный прием граждан
Сегодня 09:01

Тростянецкий горсовет прекращает личный прием граждан

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и недопущения распространения заболевания на территории Тростянецкой ОТГ коронавируса COVID-19, личный прием граждан приостановлен....

На Сумщине 439 новых случаев коронавируса, в Украине очередной рекорд
Сегодня 08:32

На Сумщине 439 новых случаев коронавируса, в Украине очередной рекорд

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, по состоянию на утро 12 ноября, на Сумщине уже 16101 случай заболевания COVID-19....

В Украине вводится карантин выходного дня: что будет закрыто?
Вчера 22:40

В Украине вводится карантин выходного дня: что будет закрыто?

С этой субботы, 14 ноября, в Украине вводится карантин выходного дня....

На Сумщине 15662 случая коронавируса: подробности
Вчера 09:20

На Сумщине 15662 случая коронавируса: подробности

По состоянию на 11 ноября в Сумской области 15662 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 16101 случай коронавируса: подробности
Сегодня 08:46
Кабмин утвердил назначение главы Сумской ОГА
Вчера 16:28
В Сумах пьяный подрезал двух прохожих (видео)
Сегодня 13:07
В Шостке умер эпидемиолог Госпродпотребслужбы
Сегодня 13:03
Степанов рассказал, как долго может продлиться карантин выходного дня
Сегодня 12:54
В Сумах планируют провести чемпионат Украины по стрельбе из лука
Сегодня 12:50
В Сумах пьяного водителя-рецидивиста оштрафовали на 40 тыс. грн и постановили изъять авто
Сегодня 12:17
Молодь Сумщини запрошують до участі у конкурсі малюнка «Охорона праці очима дітей»
Сегодня 12:10
На Сумщине спасли рыбака, лодка которого перевернулась на водоеме (видео)
Сегодня 11:56
На Сумщине на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины (видео)
Сегодня 11:50
Вогнеборці закликають сумчан дотримуватися правил експлуатації приладів опалення під час обігріву оселі
Сегодня 11:30
В Ромнах сменился мэр
Сегодня 10:57
view counter

Статьи

День борьбы с диабетом: знание- сила ®
Сегодня 10:01
Андрій Букін: "Сумщину як сировинний придаток здали сусіднім харківським елітам"
Сегодня 09:57
Нагрели... Тарифы на тепло не понизились
Вчера 15:41
Новий склад Сумської облради сформують представники 6 партій
Вчера 09:07
Депутати новообраної Сумської міської ради: хто вони?
Вчера 09:05
Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років
10.11.2020 17:05
Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?
10.11.2020 15:21
Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
05.11.2020 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.