На Сумщине 16101 случай коронавируса: подробности По состоянию на 12 ноября в Сумской области 16101 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 439 человек (Сумы - 253, Шостка – 5, Ахтырка - 16, Лебедин – 35, Бурынский – 25, Великописаревский р-н - 1, Краснопольский – 2, Кролевецкий – 38, Недригайловский – 2, Сумской р-н – 24, Тростянецкий – 25, Шосткинский – 1, Ямпольский - 12).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 245 летальных случаев. Два за минувшие сутки (Сумы – 1, Конотоп- 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 6355 человек, из них за минувшие сутки - 173 (Сумы - 107, Конотоп – 11, Ахтырка – 16, Лебедин – 35, Бурынский район – 13, Глуховский – 3, Конотопский - 2, Кролевецкий – 20, Липоводолинский – 2, Путивлський – 1, Роменский – 2, Ямпольский - 10).