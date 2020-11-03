Тростянецкий горсовет прекращает личный прием граждан

Обратиться в Тростянецктй городского совета можно:
- по телефону 5-46-11;
- оставить свое обращение в «ящике для обращений граждан» (ящик находится в холле городского совета);
- по электронной почте mail@trostyanets-miskrada.gov.ua.
Кабинет Министров запретил посещение учреждений дошкольного и среднего образования в случае пребывания на самоизоляции более 50% учеников и персонала....
В период карантина для оказания адресной помощи людям, нуждающимся, во всех регионах Украины работает «горячая линия»....
По состоянию на 12 ноября в Сумской области 16101 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, по состоянию на утро 12 ноября, на Сумщине уже 16101 случай заболевания COVID-19....
С этой субботы, 14 ноября, в Украине вводится карантин выходного дня....