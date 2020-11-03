На Сумщине работает «горячая линия» для оказания адресной помощи нуждающимся В период карантина для оказания адресной помощи людям, нуждающимся, во всех регионах Украины работает «горячая линия».

В частности, областная горячая телефонная линия на Сумщине - (0542) 77-92-09. Скачать телефоны «горячих линий» других областей.

Благодаря этому социальному сервису структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения смогут оперативно определять потребности для оказания помощи и социальных услуг людям, которые в ней нуждаются.

Прежде всего, это одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, семьи с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, которые воспитывают детей с инвалидностью, малообеспеченные семьи и т.п.