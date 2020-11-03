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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:36497

На Сумщине работает «горячая линия» для оказания адресной помощи нуждающимся

В период карантина для оказания адресной помощи людям, нуждающимся, во всех регионах Украины работает «горячая линия».

В частности, областная горячая телефонная линия на Сумщине - (0542) 77-92-09. Скачать телефоны «горячих линий» других областей.

Благодаря этому социальному сервису структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения смогут оперативно определять потребности для оказания помощи и социальных услуг людям, которые в ней нуждаются.

Прежде всего, это одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, семьи с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, которые воспитывают детей с инвалидностью, малообеспеченные семьи и т.п.

Общество Горячая линия Карантин Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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