На Сумщине работает «горячая линия» для оказания адресной помощи нуждающимся

В частности, областная горячая телефонная линия на Сумщине - (0542) 77-92-09. Скачать телефоны «горячих линий» других областей.
Благодаря этому социальному сервису структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения смогут оперативно определять потребности для оказания помощи и социальных услуг людям, которые в ней нуждаются.
Прежде всего, это одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, семьи с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, которые воспитывают детей с инвалидностью, малообеспеченные семьи и т.п.
Кабинет Министров запретил посещение учреждений дошкольного и среднего образования в случае пребывания на самоизоляции более 50% учеников и персонала....
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и недопущения распространения заболевания на территории Тростянецкой ОТГ коронавируса COVID-19, личный прием граждан приостановлен....
По состоянию на 12 ноября в Сумской области 16101 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, по состоянию на утро 12 ноября, на Сумщине уже 16101 случай заболевания COVID-19....
С этой субботы, 14 ноября, в Украине вводится карантин выходного дня....