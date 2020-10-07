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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09107

В Сумах проведут благотворительный забег Святого Николая

Уже традиционный для Сум забег Святого Николая запланирован в субботу, 19 декабря.

Уже сейчас открыта регистрация на этой забег от Race Project, часть полученных средств за которую пойдет на благотворительность.

Присоединяйтесь здесь: https://raceproject.com.ua/event18.

Сумчанам предлагают пробежать 5 км по городскому парку.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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