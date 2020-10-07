В Сумах проведут благотворительный забег Святого Николая Уже традиционный для Сум забег Святого Николая запланирован в субботу, 19 декабря.

Уже сейчас открыта регистрация на этой забег от Race Project, часть полученных средств за которую пойдет на благотворительность. Присоединяйтесь здесь: https://raceproject.com.ua/event18. Сумчанам предлагают пробежать 5 км по городскому парку.