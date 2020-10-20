В Сумах пройдет сразу 4 матча высшей лиги по гандболу (трансляция) 13-14 ноября в Сумах пройдут сразу 4 матча чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

Лебединская «Єдність» будет принимать ужгородские «Карпаты», а «RGM Group - СумДУ» сыграет с днепровским «УДХТУ». Игры пройдут в манеже СумГУ, но без зрителей.

В пятницу игры начинаются в 16.30 и 18.30, в субботу – в 8.30 и 10.30.