В Сумах пройдет сразу 4 матча высшей лиги по гандболу (трансляция)

Лебединская «Єдність» будет принимать ужгородские «Карпаты», а «RGM Group - СумДУ» сыграет с днепровским «УДХТУ». Игры пройдут в манеже СумГУ, но без зрителей.
В пятницу игры начинаются в 16.30 и 18.30, в субботу – в 8.30 и 10.30.
Уже традиционный для Сум забег Святого Николая запланирован в субботу, 19 декабря....
Сегодня, 1 ноября, АФФК «Сумы» сыграет в гостях против «ДЕ Трейдинга» с Донетчины....
Сегодня, 31 октября, прошли вторые игры 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд в высшей лиге....
Липоводолинский «Альянс» после трех пропущенных из-за коронавируса матчей возвращается на поле....
Сумской Race Project приглашает всех желающих на вечерний онлайн-забег на Хеллоуин....