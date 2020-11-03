Не более 20 детей в классе и не более половины на самоизоляции: Кабмин ограничивает работу школ и детсадов Кабинет Министров запретил посещение учреждений дошкольного и среднего образования в случае пребывания на самоизоляции более 50% учеников и персонала.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини. "Запрещается посещение учреждений дошкольного, среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования в случае пребывания на самоизоляции более 50% учеников и персонала учреждений образования", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что также запрещается деятельность учебных учреждений, кроме дошкольного, среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования, группами в количестве более 20 человек.