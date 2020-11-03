Не более 20 детей в классе и не более половины на самоизоляции: Кабмин ограничивает работу школ и детсадов

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
"Запрещается посещение учреждений дошкольного, среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования в случае пребывания на самоизоляции более 50% учеников и персонала учреждений образования", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что также запрещается деятельность учебных учреждений, кроме дошкольного, среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования, группами в количестве более 20 человек.
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