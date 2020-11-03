Мэр Конотопа похвастался запуском нового фонтана, но поздно (видео) Вечером 11 ноября в Конотопе провели первый тестовый запуск цветного фонтана в парке «Юность».

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

«Рад сообщить, что мы провели первый, в тестовом режиме, пуск нашего главного городского фонтана!)

Теперь остаются еще отделочные работы и обустройство прилегающей территории городского парка отдыха «Юность»!

Спасибо налогоплательщикам и строителям!», - написал он.

Напомним: в Сумах новый фонтан на Театральной площади запустили ровно месяц назад, за две недели до выборов. Правда, сразу после них демонтировали оборудование.

В Конотопе не успели, Артем Семенихин выборы проиграл…