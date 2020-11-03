В Ромнах сменился мэр На выборах Роменского городского головы, на Сумщине, победил Олег Стогний, который баллотировался от партии «Наш край».

Об этом сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии, пишет Суспільне.

Всего на должность мэра Ромен претендовали 11 кандидатов. За Стогния проголосовали 4912 избирателей, что составило 31,05% голосов. Он набрал на 173 голоса больше, чем второй лидер - Валерий Билоха.

Что известно об Олеге Стогние

Олег Стогний женат, имеет сына. Ему 44 года.

На сайте ЦИК указано, что Стогний - беспартийный, временно не работает, депутат Роменского горсовета. Вошел в горсовет на местных выборах 2015 года от «Радикальной партии Олега Ляшко». Он входил в состав постоянной комиссии по вопросам развития инфраструктуры, градостроительства и архитектуры Роменского горсовета.

С 2016 по 2018 года Стогний работал директором КП «Комбинат коммунальных предприятий». На ЦИК есть информация, что во время прошлых местных выборов 2015 года он работал монтажником наружных трубопроводов монтажного цеха ПАО Укрнафта «Охтирканафтогаз». Также Стогний является руководителем ОО «Роменский союз участников боевых действий».

Декларацию за 2019 год подавал как бригадир ООО «Завод Кобзаренко». Из недвижимости задекларировал квартиру (18,4 м²) и дом (72 м²) в Ромнах и два земельных участка. За 2019 год Стогний заработал 181 тыс. грн - зарплаты, 35 тыс. грн - от продажи автомобиля, 27 тыс. грн - от областного центра занятости. Его жена заработала 53 тыс. грн.