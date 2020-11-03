На Сумщине на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины (видео) Сегодня, 12 ноября, в 7:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Привокзальная в пгт Свеса Ямпольского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли. На тушение направили дежурный караул 32-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытии на место вызова было установлено, что пламя охватило перекрытие и пол на площади до 1,5 кв. м, стены на площади до 4 кв. м и вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения огня на остальные части жилого дома.

В 7:45 пожарные локализовали возгорание, а в 8:40 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

На месте пожара было обнаружено тело хозяина дома, 1972 г. р.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.