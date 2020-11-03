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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56540

На Сумщине спасли рыбака, лодка которого перевернулась на водоеме (видео)

11 ноября в 13:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи в г. Кролевец.

Женщина сообщила, что ее муж тонет на так называемом «Козинском ставке». На место вызова выехали отделения дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части, наряд полиции и бригада экстренной медицинской помощи.

По прибытии на место по указанному адресу пострадавшего не обнаружили. В это время позвонил свидетель этого события, который сообщил, что недалеко от районного центра на пруду вблизи с. Артюхово произошло перекидывание лодки. По предварительным данным, на водоеме одна часть надувной лодки спустилась, и рыбак который находился внутри, оказался в воде. Мужчине удалось самостоятельно добраться до камыша, где на расстоянии почти 45 м от берега он стоял по пояс в воде.

Представители экстренных служб немедленно прибыли на новое место вызова. В спецкостюмах, передвигаясь почти по грудь в воде, спасателям удалось приблизиться к месту, где находился потерпевший. С помощью лодки мужчину доставили к сухой части побережья, оттуда уже под руки работники Службы спасения отвели его в «скорую». Врачи с предварительным диагнозом общее переохлаждение доставили мужчину 1959 г.р. в Кролевецкую центральную больницу, где его госпитализировали.

Всего в операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава на 1 единицы техники.

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