Псевдобанкир обманул жительницу Сумщины на 38 тысяч

Днем на мобильный телефон жительницы пгт Николаевка позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником банка, где она обслуживается. Собеседник попросил женщину назвать номер карты, срок ее действия и трехзначный код с оборота финансового документа.
Не разобравшись полностью в ситуации, женщина назвала всю запрашиваемую у нее информацию. А уже через несколько минут на мобильный поступило смс - сообщение о снятии со счета 38000 гривен.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали поиски мошенника.
Полиция в очередной раз предупреждает граждан: никогда и никому не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских счетов (номера карточек, пин-коды и т.д.). Если же вам звонит незнакомец и пытается узнать вашу конфиденциальную информацию - немедленно завершите с ним разговор. Для уточнения любой информации обратитесь в ближайшее отделение банка, в котором обслуживаетесь, или позвоните на его горячую линию. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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