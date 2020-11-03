В Сумах пьяного водителя-рецидивиста оштрафовали на 40 тыс. грн и постановили изъять авто 5 ноября Заречный райсуд Сум признал виновным сумчанина в повторном в течение года управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч.3 ст. 130 КУоАП Украины).

На мужчину наложен штраф в размере 40 800 грн. с возмездным изъятием автомобиля.

На момент рассмотрения дела имеются доказательства того, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение.

Из протокола следует, что ночью 25 октября 2020 года, по ул. Харьковской в г. Сумы, мужчина управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на определение состояния опьянения на месте остановки и в учреждении здравоохранения мужчина отказался.

Правонарушитель о рассмотрении дела надлежащим образом, но в указанное время не явился и не уведомил о причинах своей неявки.

Факт совершения водителем административного правонарушения и его вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, составленным надлежащим образом, видеозаписями, справкой о предоставлении информации о совершении административного правонарушения повторно в течение года и показаниями свидетелей, оснований не доверять которым у суда нет.

Никакого подтверждения на опровержение вышеуказанных аргументов суду не предоставлено.

Применяя к правонарушителю взыскание, судом учтено характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение.

Кроме штрафа в размере 40 800 грн., правонарушителю придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.