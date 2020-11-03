На мужчину наложен штраф в размере 40 800 грн. с возмездным изъятием автомобиля.
На момент рассмотрения дела имеются доказательства того, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение.
Из протокола следует, что ночью 25 октября 2020 года, по ул. Харьковской в г. Сумы, мужчина управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на определение состояния опьянения на месте остановки и в учреждении здравоохранения мужчина отказался.
Правонарушитель о рассмотрении дела надлежащим образом, но в указанное время не явился и не уведомил о причинах своей неявки.
Факт совершения водителем административного правонарушения и его вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, составленным надлежащим образом, видеозаписями, справкой о предоставлении информации о совершении административного правонарушения повторно в течение года и показаниями свидетелей, оснований не доверять которым у суда нет.
Никакого подтверждения на опровержение вышеуказанных аргументов суду не предоставлено.
Применяя к правонарушителю взыскание, судом учтено характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение.
Кроме штрафа в размере 40 800 грн., правонарушителю придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.