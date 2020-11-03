Степанов рассказал, как долго может продлиться карантин выходного дня Максим Степанов сделал прогноз относительно длительности карантина выходного дня.

Карантин выходного дня может действовать в Украине до апреля 2021 года. Такой прогноз сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает телеканал «Украина 24».

«Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно», - заявил Максим Степанов.

Кроме того, Максим Степанов рассказал, с какими людскими потерями удастся пройти этот период.

«Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация», – отметил миничтр.

Если прогноз Минздрава исполнится, то Украина проведет в режиме карантина более года. Напомним, карантин в стране был объявлен 11 марта.

С 14 до 30 ноября в Украине действует карантин выходного дня. Такое решение поддержал Кабмин.