В Шостке умер эпидемиолог Госпродпотребслужбы 12 ноября после длительной болезни перестало биться сердце врача-эпидемиолога Шосткинского горрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Маркова Александр Анатольевич, 1950 года рождения.

Всю свою трудовую деятельность он посвятил профилактической медицине - работал в должности заведующего эпидотдела Шосткинской городской санэпидстанции, врач высшей категории.

Александр Анатольевич был профессионалом своего дела, ответственно относился к выполнению своих обязанностей, является автором многих печатных изданий в области эпидемиологии.

Был порядочным, добрым и отзывчивым человеком, воспитал двоих детей.

Светлая память об Александре Анатольевича навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования семье умершего, сообщает Шосткинский горрайоный отдел Главного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.