В Шостке умер эпидемиолог Госпродпотребслужбы

Всю свою трудовую деятельность он посвятил профилактической медицине - работал в должности заведующего эпидотдела Шосткинской городской санэпидстанции, врач высшей категории.
Александр Анатольевич был профессионалом своего дела, ответственно относился к выполнению своих обязанностей, является автором многих печатных изданий в области эпидемиологии.
Был порядочным, добрым и отзывчивым человеком, воспитал двоих детей.
Светлая память об Александре Анатольевича навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
Выражаем искренние соболезнования семье умершего, сообщает Шосткинский горрайоный отдел Главного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.