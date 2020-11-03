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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07522

В Сумах пьяный подрезал двух прохожих (видео)

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причнил ножевые ранения двум случайным людям неподалеку от торгового центра в Курском микрорайоне в Сумах.

Около трех часов ночи, компания из четырех сумчан, в составе двух женщин и двух мужчин, распивали пиво неподалеку от рынка на проспекте Курский. Когда одному из мужчин кто-то позвонил, тот покинул компанию, и отошел за угол поговорить, а уже через минуту оттуда послышались его крики о помощи. Приятели бросились на крик, и увидели трех неизвестных молодых людей, один из которых наносил ножом удары их товарищу. Одна из женщин бросилась защитить друга от нападающего, и тотчас получила от него удар ножом. Затем злоумышленник со своими приятелями убежал. Медики, прибывшие на вызов, доставили раненых людей в больничные учреждения, им оказана вся необходимая помощь. Жизни раненых ничего не угрожает.

Работники криминальной полиции Сумского отдела полиции оперативно установили всех лиц, которые в ту ночь стали участниками и свидетелями конфликта. А уже утром следующего дня задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель областного центра. Протрезвев, и поняв, что за содеянное придется отвечать, он изменил внешность, побрив бороду и волосы на голове, и прихватив личные вещи и документы выехал из областного центра.

Оперативники полиции задержали беглеца в городе Ромны и доставили его в областной центр. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и ч. 4 ст.296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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