В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 11 ноября в 18:44 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Прорезная в г. Конотоп.

Звонили случайные прохожие, которые увидели дым из окна здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровать и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах.

В 19:00 возгорание локализовали, а в 19:20 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.