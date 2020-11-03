В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

Звонили случайные прохожие, которые увидели дым из окна здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровать и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах.
В 19:00 возгорание локализовали, а в 19:20 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.