Карантин выходного дня: в Минздраве сделали уточнение для пенсионеров По поводу того, как коснется карантин выходного дня пенсионеров, высказался главный санврач страны Виктор Ляшко.

Карантин выходного дня начнет действовать по всей территории страны уже в ближайшие выходные ‒ 14-15 ноября нынешнего года. Новые ограничения распространятся на работу ряда заведений по предоставлению услуг украинцам. Но для пенсионеров в Минздраве сделали особое уточнение.

Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на главного санитарного врача страны Виктора Ляшко. По словам чиновника, всем учреждениям нужно будет выделить приоритетные часы для обслуживания людей пожилого возраста (после 60 лет) и людей с различными группами инвалидности. Рекомендуется, чтобы они обслуживались с 10:00 до 20:00.

"Тогда и транспортом они могут доехать, потому что час пик уже проходит, и меньше контактов в помещениях будет с людьми младшего возраста. Это позволит нам спасти жизни пожилых людей", ‒ заявил Ляшко.

Карантин выходного дня - что было ранее:

11 ноября в Украине не только ввели карантин выходного дня – карантин снова стал общенациональным. То есть зон больше не будет, запреты действуют во всех регионах.

С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.

СМИ пишут, что в Украине продлят карантин выходного дня до Нового года. Решение о продлении карантина выходного дня уже принято, однако пока официально не оформлено.