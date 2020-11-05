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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36386

На Сумщине дали 5 лет грабителю-шутнику

К 5 годам лишения свободы осужден мужчина, который ограбил соседку, после чего уверял, что это розыгрыш.

Шосткинской местной прокуратурой в суде доказана вина 46-летнего мужчины, который ограбил свою соседку.

Событие произошло 16 января 2020 года в пгт Воронеж Шосткинского района. Во двор 78-летней женщины зашел мужчина, у которого лицо было закрыто тканью. Напуганная женщина пыталась убежать, однако упала. Нападающий затянул ее в дом, заклеил лицо и руки липкой лентой, после чего несколько раз ударил ее головой о пол и печку. Мужчина требовал отдать ему деньги и спиртное. Напуганная женщина достала бутылку водки и 100 грн. Когда нападающий снял с лица маску, женщина узнала соседа. Он выпил спиртное, забрал средства и пригрозил отрубить голову, если женщина кому-то расскажет об этом событии.

В суде мужчина признал, что приходил к соседке. Однако уверял, что хотел только напугать старушку, чтобы она в будущем была осмотрительнее. Липкой лентой пытался остановить кровь, а деньги просто одолжил.

 По приговору суда обвиняемый признан виновным в совершении грабежа, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 186 УК Украины), и приговорен к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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