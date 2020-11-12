Ночью на Сумщине на пожаре погиб хозяин дома (видео) Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшего человека.

12 ноября в 2:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Обтово, Кролевецкого района. На тушение направили местную пожарную команду и, преодолев расстояние в 18 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, огонь охватил деревянную веранду и перевернулся непосредственно на кровлю и дом. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянное, обложенная кирпичом. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, которая находилась в 3 км от очага горения. Во время тушения было обнаружено тело человека.

В 3:36 удалось локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. В 4:25, использовав около 12 т воды, пламя полностью ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местной пожарной команды.

Как было установлено, погибший хозяин дома 1963 г.р., который жил одиноко. По словам соседей, в его доме неоднократно происходили возгорания, которые им удавалось вовремя ликвидировать. И на этот раз пожар обнаружила жительница соседнего дома, однако трагедии отвлечь уже не удалось.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания неосторожность при курении. Всего на Сумщине в этом году огонь унес жизни 45 человек, из них 2 только в течение ночи и утра 12 ноября - другая смертельная пожар произошел в Ямпольском районе. Раз подчеркиваем, только ответственное отношение к требованиям пожарной безопасности поможет предотвратить беду!