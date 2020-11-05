В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в квартире 11 ноября в 14:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Прорезная в г. Шостка.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из окна. На место происшествия был направлен дежурный караул и автолестница 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию спасатели установили, что горение происходит в одной из комнат, огнем охвачено матрас, кровать, диван, телевизор, облицовку стен и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части квартиры. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 14:53 возгорание локализовали, а в 14:58 - потратив на тушение около полутонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.