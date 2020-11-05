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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46194

Сумской ТЮЗ подготовил интермедию по правилам поведения в условиях карантина

Готовится к выходу информационно-познавательная сказка «Главное - здоровым быть», рассказывающая о правилах поведения в зонах с различным уровнем эпидопасности.

Как сообщила руководитель литературно-драматургической части ТЮЗа Татьяна Свелеба был воплощен в жизнь такой творческий замысел, как создание обучающей интермедии для детей дошкольного и младшего школьного возраста о том, как нужно себя вести во время карантина.

«Работали над материалом, учитывая возрастные особенности детей. Нормативные документы по правилам поведения в карантинных зонах были адаптированы для восприятия детьми, то есть в игровой форме, ведь так интереснее», - отметила Татьяна Свелеба.

«Это, своего рода, инструктаж для маленьких жителей области, главными героями которого стали 2 зайчат и врач. Они рассказывают, как себя вести в тех или иных условиях карантина», - рассказала Анна Кобець, главный режиссер ТЮЗа и постановщик интермедии.

Чтобы не перегружать детей, интермедия длится всего 12 минут и содержит дополнительно некоторые научные факты. Например, что именно солнце дарит нам витамин D, а чтобы быть здоровым - необходимо закаляться на свежем воздухе.

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