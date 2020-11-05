Руководитель Сумской областной прокуратуры побывал в СИЗО Прокуратура Сумской регулярно проверяет требования соблюдения законов об условиях и режиме содержания лиц в учреждениях предварительного заключения.

Сегодня, 12 ноября, руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець посетил Государственное учреждение «Сумской следственный изолятор», где проверил условия содержания заключенных, а также обратил внимание на состояние принятых персоналом мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

В частности, во время визита глава прокуратуры области в сопровождении руководства учреждения совершил обход территории, посетил дежурную часть, комнату приема посылок и передач, комнату длительных и краткосрочных свиданий, комнаты отдыха и разогрева пищи, приемное отделение, медицинскую часть, камеры, в которых содержатся женщины, помещения дисциплинарного изолятора, камеру с улучшенными условиями содержания, столовую, отделение социально-психологической службы для осужденных, оставленных в СИЗО для хозяйственных работ, банно-прачечный комбинат, производственные мастерские и хозяйственный двор. Особое внимание руководитель прокуратуры обратил на условия содержания двух несовершеннолетних, которые в настоящее время находятся в учреждении.

После обхода объектов учреждения Алексей Леонидович провел прием по личным вопросам осужденных и заключенных. К прокурору обратилось 6 человек. Вопросы, поднятые перед прокурором области, касались хода досудебного следствия, квалификации преступлений, восстановления документов и т.д. На все вопросы узники получили обстоятельные ответы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.