В Сумах на заправке столкнулись два грузовика Автопроисшествие произошло на территории автозаправочной станции на улице Харьковской.

Прибыв на место, инспекторы встретили двух водителей транспортных средств Renault Magnum. Пообщавшись с ними, стражи порядка выяснили, что 38-летний водитель одного из грузовиков, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил наезд на другой припаркованный грузовик с полуприцепом.

Также патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на определение состояния опьянения в присутствии свидетелей водитель согласился. 2,39 промилле - именно такой результат зафиксировал алкотестер.

На мужчину инспекторы составили два административных протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.