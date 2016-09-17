В Сумах задержали криминального авторитета с Харьковщины

Во время масштабной спецоперации Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений.
Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника, который в криминальных кругах считается «смотрящим» по Харьковской области. По данным следствия, фигурант причастен к совершению ряда преступлений, в том числе незаконному обращению с оружием, а также сопротивления и угрозам правоохранителям. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту его временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется возможная причастность фигуранта к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
Спецоперация проводилась сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР Национальной полиции и Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Правоохранители Сумщины принудительно возвращают на родину «криминального авторитета»....
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и пограничниками задержали на Сумщине криминального авторитета, который нелегально въехал в Украину с...
По оперативной информации, некоторые криминальные авторитеты спланировали ряд провокационных мероприятий, направленных на дестабилизацию ситуации в Сумской области. По данному факту...
Сегодня, 17 сентября, суд избрал меру пресечения для задержанного вчера криминального авторитета по прозвищу Шеф....
Задержан известный в определенных кругах «криминальный авторитет», подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, который скрывался от следствия....