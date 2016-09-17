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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24402

В Сумах задержали криминального авторитета с Харьковщины

СБУ задержала так называемого «смотрящего» по Харьковщине, который почти 4 года скрывался от правосудия.

Во время масштабной спецоперации Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника, который в криминальных кругах считается «смотрящим» по Харьковской области. По данным следствия, фигурант причастен к совершению ряда преступлений, в том числе незаконному обращению с оружием, а также сопротивления и угрозам правоохранителям. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту его временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется возможная причастность фигуранта к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Спецоперация проводилась сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР Национальной полиции и Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Право Криминальный авторитет

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