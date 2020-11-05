На Сумщине на пожарах погибли 45 человек Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, огонь продолжает уносить жизни.

Так, в текущем году в пожарах погибло 45 человек. Четыре раза в области происходили случаи, когда пламя отнимало жизнь сразу двух человек.

Как свидетельствует статистика, чаще всего пожары возникают в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, неосторожности при курении, нарушении правил при пользовании печным отоплением и электроприборами, перегрузки электросети.

Спасатели отмечают, что каждый житель Сумщины должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. Поэтому надо быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности: не курите в постели; следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и т.д.; не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками; не перегружайте электросеть, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности; позаботьтесь о защите помещения при пользовании печным отоплением. При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарных по номеру 101, ведь каждая минута в этой ситуации имеет решающее значение.

Помните, правила пожарной безопасности простые, однако их невыполнение может привести к беде. Давайте вместе остановим страшную статистику, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.