В Сумах горела маршрутка Сегодня, 12 ноября, в Сумах произошло возгорание маршрутки № 61.

Об этом сообщили очевидцы. Загорелась маршрутка № 61 (Химгородок - Автовокзал). Пожар произошел на конечной остановке «Автовокзал».

Информацию подтвердили в управлении ГСЧС В Сумской области. Вызов на линию 101поступил в 17.20. На вызов выехали три единицы техники и 10 человек личного состава.

На момент прибытия спасателей, пассажиров внутри не было, водитель был снаружи. Горение происходило в моторном отсеке, частично распространившись на панель приборов.

В 17.26 локализовали, в 17.42 ликвидировали.

Повреждены моторный отсек, лобовое стекло, панель приборов.

Среди причин возгорания рассматриваются короткое замыкание или неисправность газового оборудования.