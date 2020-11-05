Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:50533

В Сумах горела маршрутка

Сегодня, 12 ноября, в Сумах произошло возгорание маршрутки № 61.

Об этом сообщили очевидцы. Загорелась маршрутка № 61 (Химгородок - Автовокзал). Пожар произошел на конечной остановке «Автовокзал».

Информацию подтвердили в управлении ГСЧС В Сумской области. Вызов на линию 101поступил в 17.20. На вызов выехали три единицы техники и 10 человек личного состава.

На момент прибытия спасателей, пассажиров внутри не было, водитель был снаружи. Горение происходило в моторном отсеке, частично распространившись на панель приборов.

В 17.26 локализовали, в 17.42 ликвидировали.

Повреждены моторный отсек, лобовое стекло, панель приборов.

Среди причин возгорания рассматриваются короткое замыкание или неисправность газового оборудования.

Право

Новости

На Сумщине 16101 случай коронавируса: подробности
Сегодня 08:46
Кабмин утвердил назначение главы Сумской ОГА
Вчера 16:28
Смертельная авария со школьниками с Сумщины в Беларуси: в суде слушали эксперта
Сегодня 19:28
Сумские предприниматели снова будут протестовать против карантина выходного дня
Сегодня 19:04
В Сумах горела маршрутка
Сегодня 18:50
На Сумщине на пожарах погибли 45 человек
Сегодня 18:29
В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в квартире
Сегодня 17:59
В Сумах задержали криминального авторитета с Харьковщины
Сегодня 17:24
В Сумах на заправке столкнулись два грузовика
Сегодня 16:56
В Сумах на «Авангарде» прошел первый матч
Сегодня 16:29
Руководитель Сумской областной прокуратуры побывал в СИЗО
Сегодня 16:18
Сумской ТЮЗ подготовил интермедию по правилам поведения в условиях карантина
Сегодня 15:46
view counter

Статьи

Новий загальнодержавний карантин: що заборонять у будні та вихідні, повний список обмежень
Сегодня 19:38
Полный список требований МФО, позволяющих взять займ без звонков
Сегодня 16:01
День борьбы с диабетом: знание- сила ®
Сегодня 10:01
Андрій Букін: "Сумщину як сировинний придаток здали сусіднім харківським елітам"
Сегодня 09:57
Нагрели... Тарифы на тепло не понизились
Вчера 15:41
Новий склад Сумської облради сформують представники 6 партій
Вчера 09:07
Депутати новообраної Сумської міської ради: хто вони?
Вчера 09:05
Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років
10.11.2020 17:05
Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?
10.11.2020 15:21
Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.