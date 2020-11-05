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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:04212

Сумские предприниматели снова будут протестовать против карантина выходного дня

В пятницу, 13 ноября, сумские предприниматели, которые должны закрываться на выходные из-за решения Кабмина о введении карантина выходного дня, собираются митинговать на площади Независимости.

Начало назначено на 12.00.

«Чому ми можемо лишитись без роботи: звернення сумських підприємців до своїх працівників!

В чому проблема?

Згадайте, як комфортно нам було працювати до березня 2020 року. Ніхто не очікував таких проблем, у яких ми опинилися зараз. Ми адекватно сприйняли перший карантин — нам потрібно було дати владі та медикам трохи часу для вирішення проблем. Ми ледве пережили перший локдаун, набралися боргів, скоротили штат, але намагаємося зберегти робочі місця і не закрити свої заклади та магазини.

Але ситуація стає тільки гіршою — захворюваність зростає, а крайніми намагаються зробити кав'ярні, спортклуби, перукарні та магазини, не маючи конкретних обгрунтувань чи статистики захворюваності в цих місцях.

Сьогодні забороняють працювати не роботавцю, забороняють в першу чергу працювати тобі.

Що ми можемо змінити разом?

Ми регулярно слідкуємо за рішеннями та ведемо переговори з представниками влади. Так, інколи нам доводиться виходити на мітинги і ми будемо це робити, поки нас не почують і не припинять тиснути незрозумілими перевірками та вбивати бізнес. Нас почали перевіряти органи, яким до цього роками було на нас байдуже.

В п'ятницю 13-го листопада ми виходимо на мітинг проти введення карантину вихідного дня.

Це міра, яка на нашу думку, не зменшить захворюваність у місті, натомість буквально закриє назавжди значну частину бізнесів: кафе, спортзалів, ресторанів та магазинів.

Ми повинні відстояти свої права завтра на мітингу на Площі Незалежності о 12:00.

Основні вимоги: скасування карантину вихідного дня, а в разі введення обгрунтованих і адекватних обмежень – компенсація витрат та допомога працівникам, які можуть лишитись без роботи. Ми вимагаємо уряд переглянути рішення про заборону, а місцеву владу – забезпечити комфортні та безпечні умови для роботи бізнесу без звільнення працівників.

Прийдіть на мітинг та збережіть свої робочі місця! Разом ми сильніші!», - пишут организаторы.

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