Смертельная авария со школьниками с Сумщины в Беларуси: в суде слушали эксперта В Заречном суде г. Сумы 12 ноября слушали эксперта по перевозкам по делу аварии, произошедшей 2 года назад.

Тогда погиб один школьник, шестеро были травмированы.

Обвиняемая - учительница, которая организовала поездку детей в Польшу. Эксперт - руководитель одного из автотранспортных предприятий Сум, которое предоставляет услуги по автомобильным перевозкам, объясняла суду установленные нормы к перевозке детей на большие расстояния.

«Все это происходит обязательно с полицией. Это - все разрешения, которые нужно сделать, это - схемы маршрута. Все прописать. Обязательные схемы маршрутов, обязательные плановые остановки. Смотря какая расстояние, соответственно - количество водителей», - говорит Ирина Одновьюненко.

У обвиняемой и ее защитника к эксперту вопросов не было. Следующее заседание назначено на 23 ноября. Должны заслушать в режиме видеоконференции шестерых глуховских школьников, ехавших в автобусе, и их родителей.

Напомним: авария произошла 13 мая 2018 года. Микроавтобус с группой школьников возвращался из Польши через Беларусь в Сумскую область. На 54-м км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь, вблизи села Мартынюки, микроавтобус столкнулся с погрузчиком.

На месте аварии погиб 12-летний подросток из Сум. Еще шестеро детей получили травмы различной степени тяжести, из них трое - в тяжелом состоянии.

Если вина учительницы будет доказана, ей грозит до трех лет лишения свободы, пишет Суспільне.