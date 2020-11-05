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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Стали известны подробности возгорания маршрутки в Сумах

12 ноября в 17:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса «Рута» на ул. Степана Бандеры в Сумах.

Звонил случайный прохожий, ставший свидетелем пожара. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 4 мин пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, горел моторный отсек и панель приборов. Людей в салоне не было. В 17:26 удалось оперативно локализовать возгорание, предотвратив дальнейшее распространение пламени на все авто и отвернув опасность взрыва газобаллонного оборудования маршрутки. В 17:42 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем поврежден моторный отсек, боковое и лобовое стекло, панель приборов и от действия температуры горения - отделка салона на площади 10 кв. м. По предварительным данным, в маршрутке находился только водитель. Во время подъезда к месту остановки из-под капота пошел дым. Водитель остановил авто, открыл капот и отсоединил клеммы от аккумуляторной батареи. Однако горение проводки это уже не остановило, и огонь быстро распространялся.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети авто, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
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