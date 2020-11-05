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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:31423

Мэром Конотопа выбрали экс-регионала

В результате местных выборов в Конотопе на Сумщине, мэром избрали самовыдвиженца Александра Лугового.

Эту информацию опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.

Самовыдвиженец обошел 12 других кандидатов, набрав 37,34% голосов. Галочку напротив его имени поставили 7332 избирателей. Между ним и следующим кандидатом разница более чем в тысячу голосов.

Что известно об Александре Луговом?

Он работает заместителем начальника в филиале «Конотопский райавтодор», фермер, выращивает смородину. Также Луговой - депутат Сумского областного (2010-2014 г.) и Конотопского районного совета трех созывов. Его жена - советник главы Конотопского районного совета.

В начале 2000-х работал директором на Подлипненском кирпичном заводе, потом - на хлебозаводе «Дубовязовский». В 2010-2014 гг. был главой Конотопской районной администрации.

В 2006 году Луговой баллотировался в Сумской областной совет от «Партии регионов». В 2007 году баллотировался от этой партии в Верховную Раду Украины, однако не был избран. На местных выборах 2015 года от «Воли народа» он баллотировался в Сумской областной совет, Конотопский городской и районный совет, и на должность Конотопского городского головы. Был избран депутатом Конотопской райсовета.

В декларации за 2019 год указал: дом и два земельных участка в селе Кузьки, принадлежащие жене Лугового; грузовик и самоходное шасси. За 2019 год получил 203 тыс. грн заработной платы, 150 тыс. грн - от отчуждения движимого имущества, его жена вообще заработала более 430 тыс. грн, пишет Суспільне.

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